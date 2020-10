Actualización del domingo: Lo que sabemos sobre la condición del Presidente Trump

BETHESDA, Maryland (AP) – El presidente Donald Trump pasó por un período “muy preocupante” el viernes y enfrenta un “crítico” los próximos dos días en su lucha contra el COVID-19 en un hospital militar, dijo el sábado su jefe de gabinete. a una evaluación más optimista momentos antes por parte de los médicos de Trump, quienes se esforzaron por no revelar que el presidente había recibido oxígeno suplementario en la Casa Blanca antes de su ingreso al hospital.

Trump permaneció en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el domingo. Ofreció su propia evaluación de su estado el sábado por la noche en un video desde su suite del hospital, diciendo que estaba comenzando a sentirse mejor y que esperaba “volver pronto”.

Horas antes, el jefe de personal Mark Meadows dijo a los periodistas fuera del hospital: “Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa”. En una actualización el sábado por la noche, el médico jefe de Trump expresó un optimismo cauteloso, pero agregó que el presidente “aún no estaba fuera de peligro”.

Los relatos cambiantes, y en ocasiones contradictorios, crearon una crisis de credibilidad para la Casa Blanca en un momento crucial, con la salud del presidente y el liderazgo de la nación en juego. Se espera que Trump permanezca hospitalizado varios días más y se avecinan las elecciones presidenciales, por lo que los estadounidenses observan con ansiedad su condición.

Además, la salud del presidente representa un problema de seguridad nacional de suma importancia no solo para las funciones del gobierno de los Estados Unidos sino también para los países de todo el mundo, amigos y otros.

Sesión informativa del sábado por el comandante de la Marina. El Dr. Sean Conley y otros médicos plantearon más preguntas de las que respondieron. Conley se negó repetidamente a decir si el presidente alguna vez necesitó oxígeno suplementario, a pesar de los repetidos interrogatorios, y se negó a compartir detalles clave, incluido el nivel de fiebre que tenía Trump antes de que volviera a un rango normal. Conley también reveló que Trump había comenzado a exhibir “indicaciones clínicas” de COVID-19 el jueves por la tarde, antes de lo que se sabía anteriormente.

Conley pasó gran parte de la sesión informativa esquivando las preguntas de los reporteros mientras se le pedía más detalles.

“Jueves, no hay oxígeno. Ninguno en este momento. Y ayer con el equipo, mientras estábamos todos aquí, él no tenía oxígeno ”, dijo Conley.

Pero según una persona familiarizada con la condición de Trump, a Trump se le administró oxígeno en la Casa Blanca el viernes por la mañana, antes de ser trasladado al hospital militar en helicóptero esa noche. La persona no estaba autorizada a hablar públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Conley dijo que los síntomas de Trump, incluida una tos leve, congestión nasal y fatiga, “ahora se están resolviendo y mejorando”, y que el presidente no había tenido fiebre durante 24 horas. Pero Trump también está tomando aspirina, que reduce la temperatura corporal y podría enmascarar o mitigar ese síntoma.

“Está de muy buen humor”, dijo otro médico, Sean Dooley. Dijo que las funciones cardíaca, renal y hepática de Trump eran normales y que no tenía problemas para respirar o caminar.

En una actualización de salud vespertina, Conley dijo que Trump se había levantado y movido por su suite médica sin dificultad y haciendo negocios. “Aunque todavía no está fuera de peligro, el equipo se mantiene cautelosamente optimista”, dijo.

En el video del hospital, Trump defendió su decisión de continuar haciendo campaña y realizando grandes eventos durante una pandemia.

“No tuve otra opción”, dijo Trump, quien se negó a cumplir con las recomendaciones básicas de salud pública, incluido el uso de máscaras. “Tenía que estar en el frente … No puedo estar encerrado en una habitación de arriba y totalmente seguro … Como líder, tienes que enfrentar los problemas”.

Trump también agradeció a su equipo médico y elogió los tratamientos de vanguardia que estaba recibiendo, comparándolos con “milagros que vienen de Dios”. La atención médica de Trump es muy superior a la del estadounidense promedio, con atención las 24 horas y tratamientos experimentales.

El presidente estaba enojado con la evaluación pública de Meadows sobre su salud y, en un esfuerzo por demostrar su vitalidad, Trump ordenó el video y autorizó a su confidente Rudy Giuliani a publicar una declaración en su nombre de que se sentía bien, según un republicano. cerca de la Casa Blanca no autorizado para discutir públicamente conversaciones privadas.

Trump tiene 74 años y es clínicamente obeso, lo que lo pone en mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por un virus que ha infectado a más de 7 millones de personas en todo el país y ha matado a más de 209,000 personas en los EE. UU.

La primera dama Melania Trump permaneció en la Casa Blanca para recuperarse de su propio ataque con el virus. Ella “realmente lo estaba manejando muy bien”, dijo Trump en el video, y señaló con un toque de humor que ella era “solo un poquito más joven”, de hecho, 24 años más joven.

El propio Meadows había insistido el viernes por la mañana en que Trump solo tenía “síntomas leves” mientras la Casa Blanca intentaba proyectar una imagen de normalidad. No estaba claro si Trump ya había recibido oxígeno cuando habló Meadows.

“El presidente Trump permanece de buen humor, tiene síntomas leves y ha estado trabajando durante todo el día”, dijo la secretaria de prensa Kayleigh McEnany el viernes por la noche. Dijo que Trump solo había sido enviado a Walter Reed como medida de precaución.

Conley se negó a decir cuándo se hizo la última prueba a Trump antes de que se confirmara que tenía COVID-19 el jueves por la noche. Inicialmente sugirió que Trump tenía 72 horas después del diagnóstico, lo que significaría que se confirmó que estaba infectado el miércoles. Más tarde, Conley aclaró que a Trump se le administró una prueba precisa del virus el jueves por la tarde, después de que se confirmara que la asistente de la Casa Blanca, Hope Hicks, era positiva y Trump mostrara “indicaciones clínicas” del virus.

La Casa Blanca ha dicho que se esperaba que Trump permaneciera en el hospital por “unos días” y que continuaría trabajando desde su suite presidencial, que está equipada para permitirle cumplir con sus deberes oficiales. Además de la accesibilidad a las pruebas y equipos, la decisión de trasladarse al hospital el viernes se tomó, al menos en parte, en el entendido de que apresurarse allí más tarde podría enviar una señal preocupante si empeoraba.

El sábado, Conley dijo que el nivel de oxígeno en sangre de Trump era del 96%, que está en el rango normal. Los dos fármacos experimentales que ha recibido, administrados por vía intravenosa, han demostrado ser prometedores contra el COVID-19. El viernes, le dieron una dosis única de un medicamento que Regeneron Pharmaceuticals Inc. está probando para suministrar anticuerpos que ayuden a su sistema inmunológico a combatir el virus.

El viernes por la noche, comenzó un curso de cinco días de remdesivir, un fármaco de Gilead Sciences que se utiliza actualmente para pacientes con enfermedades moderadas y graves. Los medicamentos funcionan de diferentes maneras: los anticuerpos ayudan al sistema inmunológico a eliminar el virus del cuerpo y el remdesivir frena la capacidad del virus para multiplicarse.

“Estamos maximizando todos los aspectos de su atención”, atacando el virus de múltiples formas, dijo Conley. “No quería retener nada si había alguna posibilidad de que agregara valor a su cuidado”.

Señaló que en muchos casos, COVID-19 puede volverse más peligroso a medida que el cuerpo responde. “La primera semana de COVID, y en particular los días siete a diez, son las más críticas para determinar el curso probable de esta enfermedad”, dijo.

