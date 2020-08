Activista de Black Lives Matter reclama lesión por policía de Tampa

TAMPA (WFLA) – El miércoles por la noche en el centro de Tampa, dos grupos de manifestantes se enfrentaron airadamente.

Un grupo, diciendo que estaban allí para “Back the Blue”, vino a apoyar un mural policial pintado afuera de la sede de la policía. Otro grupo que se autodenomina la “Protesta del Pueblo de Tampa” también estaba en el centro de Tampa.

En un video publicado por el Departamento de Policía de Tampa, se puede ver a los dos grupos gritándose el uno al otro y, en un momento, comienzan los empujones entre los dos grupos.

La policía dice que uno de los manifestantes de “Back the Blue” les informó que una mujer más tarde identificada como Jae Passmore lo había golpeado en la parte posterior de la cabeza.

En el video de la cámara corporal publicado por los oficiales de policía de Tampa se ve salir de sus autos y enfrentar a Passmore.

En este punto, los relatos de los eventos que se desarrollaron difieren enormemente. Passmore dice que los oficiales la empujaron violentamente al suelo.

“Un oficial de pleno derecho me empujó, me empujó”, dijo Passmore.

La policía de Tampa dice que Passmore se cayó. En un momento, se puede escuchar a un oficial que le dice a Passmore: “No hice nada, tropezaste. No te presioné”.

El abogado de Passmore dice que no hay ningún video que muestre a su cliente golpeando a otra persona.

“No he visto un video de la Sra. Passemore golpeando a alguien en la parte posterior de la cabeza con la palma abierta”, dijo la abogada Gretchen Cothron, quien dice que su cliente no estaba armado y no debería haber sido tratado tan físicamente.

“Cuando permitimos que nuestro gobierno trate a cualquier persona de la forma en que la trató a ella, les permitimos que infrinjan todos nuestros derechos civiles”, dijo Cothron.

El video muestra a Passmore siendo esposada, pero las esposas fueron removidas y Passmore fue llevada a un hospital local después de que se quejó de haber sido herida durante el arresto.

Passmore recibió una notificación para comparecer ante el tribunal y ahora está acusado de agresión y resistencia al arresto sin violencia.

Passmore dice que no se merecía que la trataran como era.

“Ahora, obviamente, no recuerdo todo lo que sucedió esa noche, pero lo que puedo decir es que no me trataron como a un humano”, dijo Passmore.

Passmore llegó a los titulares locales en junio cuando fue atropellada por un vehículo durante una manifestación en Hyde Park. Según los informes, Passmore sufrió una conmoción cerebral y lesiones en la cadera. No se realizaron arrestos en el caso.

Se le emitió un aviso para que compareciera ante el tribunal para enfrentar cargos de agresión y resistirse al arresto sin violencia, dijo la policía.