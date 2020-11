Abuelita Rapea en los buses de Colombia

Bogotá, Colombia (AP)- Con su chaqueta rosa y sus gafas gruesas “Toothless Cindy” se parece a una típica abuela.

Pero cuando la música empieza a sonar por su altavoz portátil, la mujer de 69 años se convierte en una rapera cuyas rimas hacen reír a los viajeros en el Transmilenio, el abarrotado sistema de autobuses públicos de Bogotá.

“Buenos días pasajeros, yo no vengo a mendigarle ni a pedirle dinero, no soy mentirosa ni tampoco tracalera,…mi gente quiero decirle al publico presente soy Cindy la que alegre el ambiente”.

canta mientras viaja en un autobús lleno de viajeros que se dirigen al centro de la ciudad.

Toothless Cindy, cuyo verdadero nombre es Marlene Alfonso, es una inmigrante venezolana que trabaja vendiendo artículos como bolígrafos, o actuando por propinas.

“Si me gano mis 30.000 pests equivalente a ocho dólares. Son bueno es un sueldo, es lo minimo, estoy tranquila, muy relajada, si yo pudiera darle todo el did me podia hacer 50, pesos, no dolares”.

Según Alfonso ese dinero le alcanza para pagar un alquiler y enviarle dinero a su hija en Venezuela.

Más de 1,7 millones de venezolanos viven actualmente en Colombia, a donde se han trasladado para escapar de la crisis económica y humanitaria de su país.

Según funcionarios de inmigración, sólo 720.000 tienen permiso de residencia, por eso muchos trabajan por menos del salario mínimo o como vendedores ambulantes.

Aunque algunos migrantes han sufrido recientemente discriminación y ataques xenófobos en Colombia, Alfonso se ha convertido en una inspiración para muchos de ellos.

“Yo quiero transmitirle a las personas que no se derroten, que la juventud va por dentro, el corazón no tiene arrugas, que sientan siempre hacer yoga, hacer ejercicio, ejercicio de respiración para mantener las células siempre oxigenadas. Yo tengo 69 años todavía le queda jueguito a esta naranja”.

Alfonso, que ya actuaba por propinas en Caracas mucho antes de llegar a Bogotá, migró hace dos años porque el rap en los subterráneos de Venezuela ya no le ayudaba a llegar a fin de mes.

Ella sufre de glaucoma y no puede ver con su ojo izquierdo, no tiene suficiente dinero para ir a un medico y se mueve con un bastón para evitar caerse.

Algunos han publicado vídeos de la abuela desdentada, que se han hecho virales en redes sociales.

