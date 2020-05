Abejas Asesinas: más exageración que dolor para la Florida

BRANDON, Florida (WFLA) - Frustrada y desesperada, una mujer quiere saber dónde está su dinero del estímulo económico. Ella lo necesita para sobrevivir.

Hasta hace unos días, 60 millones de estadounidenses aún no habían recibido sus cheques de estímulo. Una mujer contactó a 8 On Your Side queriendo saber cuándo vendrá, por temor a que sus facturas respaldadas se vencen antes de obtener la ayuda que necesita.