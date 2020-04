A medida que mejora la tasa de aprobación de solicitudes de desempleo, el estado todavía no dirá qué salió mal

TAMPA, Fla. (WFLA) – Los funcionarios de desempleo de Florida aún no reconocen si y qué error llevó al rechazo de miles de reclamos de desempleo aparentemente elegibles sin explicación el lunes.

A partir del jueves, el estado ahora está aceptando reclamos a una tasa mucho más alta también sin explicación.

Después de que el estado desconectó su sitio de desempleo para un maratón de procesamiento de fin de semana, se negaron dos de cada cinco reclamos. Son cientos de miles de solicitantes que quedan sin una explicación y sin una promesa de dinero que necesitan.

Eso incluye a Fay Helminski, que al igual que muchos otros, presentó su solicitud al menos hace un mes y parecía calificar tanto para la asistencia de reempleo estatal como para los beneficios federales de desempleo pandémico.

“Hay algún tipo de falla en su sistema, obviamente”, dijo Helminski. “No puedo precisarlo, pero hay un problema técnico y simplemente no parecen querer reconocerlo”.

8 On Your Side preguntó al Departamento de Oportunidades Económicas el lunes si hubo algún tipo de error. Un portavoz de la DEO dijo que no.

Sin embargo, el DEO salió al día siguiente y pidió a todos los destinatarios rechazados que presentaron una solicitud antes del 5 de abril.

Entonces, ¿por qué el estado rechazaría a las personas aparentemente elegibles? Es algo que 8 On Your Side ha estado pidiendo durante días, pero el DEO aún no lo reconoce. Sin embargo, en cuestión de días, la tasa de rechazo se desplomó del 40 por ciento a solo el 14 por ciento.

Pero aún no está solucionado, ya que algunos de los que ahora necesitan volver a presentar una solicitud no pueden pasar.

“No puedo contactar a nadie, no puedo volver a presentar una solicitud porque todo lo que tengo es mi teléfono”, dijo Bridgett Lappin a 8 On Your Side. Lappin dice que se vio obligada a empeñar su computadora portátil por comida.

Ella ha estado sin trabajo durante seis semanas y presentó su reclamo hace más de un mes. Al igual que Helminksi, Lappin también fue denegado sin explicación el lunes a pesar de parecer cumplir con los criterios de beneficios estatales y federales.

Ambas mujeres temen que fueron expulsadas por un tecnicismo, por lo que el estado eventualmente solo tendría que pagarles fondos federales y no las arcas de Florida.

“Aquí está sucediendo algo que no está bien”, dijo Lappin.

Cuando el estado solicitó a los solicitantes que volvieran a presentar una cita, citó una ley estatal que dice que los solicitantes de desempleo deben presentar nuevamente cada trimestre fiscal. Debido a la acumulación de pedidos, muchos reclamos presentados en Q1 se procesaron en Q2.

Lo que el estado no reconocerá es que solo fue suficiente para el rechazo.

8 On Your Side ha realizado múltiples solicitudes para una entrevista con el Secretario John Satter, el hombre ahora a cargo del sistema de desempleo de Florida, para discutir estos temas.

Hasta ahora esas solicitudes han sido denegadas.

