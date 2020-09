A medida que los restaurantes y bares reabren en medio del coronavirus, un estudio de la CDC insta a la precaución

MIAMI ( NewsNation Now ) – Los bares y restaurantes que han estado cerrados durante meses están recibiendo luz verde para reabrir en ciertas partes del país.

Las reaperturas se producen cuando los CDC publicaron un nuevo estudio el viernes que dice que los participantes que dieron positivo por COVID-19 “tenían aproximadamente el doble de probabilidades de haber informado haber cenado en un restaurante que aquellos con resultados negativos”.

En Florida, el gobernador Ron DeSantis anunció que los bares pueden reabrir oficialmente el lunes en la mayor parte del estado, sin incluir el sur de Florida. Solo se permitirá el 50% de la capacidad.

DeSantis insiste en que la reapertura de empresas no conduce a más casos de coronavirus.

“Recuerde que Disney reabrió en el pico de nuestras infecciones. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Bajó desde esa segunda semana de julio hasta el presente. Así que estamos listos para lo que suceda ”, dijo el gobernador DeSantis.

El gobernador de Luisiana hizo un anuncio similar el viernes. Los bares también reabrirán allí con restricciones.

“Los bares podrán abrirse al 25 por ciento de su capacidad hasta 50 personas en total en interiores. Los clientes tendrán que estar sentados solo para el servicio en la mesa ”, dijo el gobernador de Louisiana, John Bel Edwards.

Los bares en Tuscaloosa, Alabama y partes de Indiana y Pensilvania también están reabriendo.

“Todavía estamos aquí. Queremos darles el entorno más seguro y divertido que podamos. Tenemos tanto desinfectante de manos. Se tomarán todas las precauciones ”, dijo la camarera Yasmine Harvey.

Pero incluso con precauciones, los CDC dicen que ir a un restaurante o bar puede aumentar su riesgo de contraer COVID-19 porque tiene que quitarse la máscara para comer o beber.

En cuanto a si ir a bares, el epidemiólogo de la Universidad de Northwestern, el Dr. Sadiya Khan, dijo: “Creo que es una pregunta difícil de responder sí o no en términos de seguridad. Yo no lo haría. En términos de quitarse una máscara y estar en un área concurrida … ese es un lugar donde es más probable que transmita COVID “.

Incluso con permiso para reabrir, algunos dueños de bares dicen que todas las reglas y restricciones dificultan la obtención de ingresos.

“Íbamos a intentar abrirnos para Monday Night Football porque este es un bar deportivo. Ahora realmente no es necesario. Los juegos no comienzan hasta las 9:15 y si no puedes servir alcohol después de las 10 en punto, no sirve de nada permanecer abierto ”, dijo el dueño del bar Mike Luciano.

En cuanto al estudio de los CDC, la Asociación de Restaurantes y Alojamientos de Florida lo califica de irresponsable y engañoso. Dicen que no hay forma de saber con certeza dónde los participantes contrajeron COVID-19.