¿A dónde la gente de Tampa se está mudando más?

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TAMPA (WFLA): Stacker compiló una lista de los lugares a los que más se mueven las personas en Tampa utilizando datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Los metros se clasifican según el número estimado de personas que se mudaron al metro desde Tampa entre 2014 y 2018. Los lazos se rompieron por la migración bruta.

Kevin Ruck // Shutterstock

# 50. Condado de Augusta-Richmond, área metropolitana de GA-SC

– Migración a Augusta en 2014-2018: 503

– Migración de Augusta a Tampa: 335 (# 12 destino más común desde Augusta)

– Migración neta: 168 a Augusta

ESB Professional // Shutterstock

# 49. Pittsburgh, PA Área metropolitana

– Migración a Pittsburgh en 2014-2018: 515

– Migración de Pittsburgh a Tampa: 1,495 (el destino número 7 más común desde Pittsburgh)

– Migración neta: 980 a Tampa

Grguy2011 // Wikimedia Commons

# 48. Grand Rapids-Wyoming, área metropolitana de MI

– Migración a Grand Rapids en 2014-2018: 518

– Migración de Grand Rapids a Tampa: 291 (el destino número 16 más común desde Grand Rapids)

– Migración neta: 227 a Grand Rapids

Ebyabe // Wikicommons

# 47. Área metropolitana de Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL

– Migración a Crestview en 2014-2018: 523

– Migración de Crestview a Tampa: 506 (el destino número 7 más común desde Crestview)

– Migración neta: 17 a Crestview

Famartin // Wikicommons

# 46. Área metropolitana de Baltimore-Columbia-Towson, MD

– Migración a Baltimore en 2014-2018: 532

– Migración de Baltimore a Tampa: 1330 (el destino número 11 más común desde Baltimore)

– Migración neta: 798 a Tampa

Sean Pavone // Shutterstock

# 45. St. Louis, MO-IL Área metropolitana

– Migración a St. Louis en 2014-2018: 551

– Migración de St. Louis a Tampa: 1.107 (el destino número 12 más común desde St. Louis)

– Migración neta: 556 a Tampa

Jack Pearce // Wikimedia Commons

# 44. Área metropolitana de Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA

– Migración a Youngstown en 2014-2018: 563

– Migración de Youngstown a Tampa: 268 (el destino número 12 más común desde Youngstown)

– Migración neta: 295 a Youngstown

spablab // Flickr

# 43. Providence-Warwick, área metropolitana de RI-MA

– Migración a Providence en 2014-2018: 563

– Migración de Providence a Tampa: 820 (# 9 destino más común desde Providence)

– Migración neta: 257 a Tampa

Edmund Garman // Flickr

# 42. Urban Honolulu, área metropolitana de HI

– Migración a Honolulu urbano en 2014-2018: 580

– Migración de Urban Honolulu a Tampa: 276 (el destino número 45 más común de Urban Honolulu)

– Migración neta: 304 a Urban Honolulu

en: Usuario: Paul.h // Wikimedia

# 41. Área metropolitana de San Francisco-Oakland-Hayward, CA

– Migración a San Francisco en 2014-2018: 598

– Migración de San Francisco a Tampa: 359 (# 62 destino más común desde San Francisco)

– Migración neta: 239 a San Francisco

Blankfaze // Wikimedia Commons

# 40. Pensacola-Ferry Pass-Brent, área metropolitana de FL

– Migración a Pensacola en 2014-2018: 602

– Migración de Pensacola a Tampa: 1.061 (el segundo destino más común desde Pensacola)

– Migración neta: 459 a Tampa

Ebyabe // Wikicommons

# 39. Sebring, FL Área metropolitana

– Migración a Sebring en 2014-2018: 622

– Migración de Sebring a Tampa: 646 (el destino número 1 más común desde Sebring)

– Migración neta: 24 a Tampa

Ted Eytan // Wikicommons

# 38. The Villages, área metropolitana de FL

– Migración a The Villages en 2014-2018: 623

– Migración de The Villages a Tampa: 402 (# 4 destino más común de The Villages)

– Migración neta: 221 a The Villages

Canva

# 37. Cincinnati, OH-KY-IN Área metropolitana

– Migración a Cincinnati en 2014-2018: 629

– Migración de Cincinnati a Tampa: 880 (el destino número 11 más común desde Cincinnati)

– Migración neta: 251 a Tampa

Canva

# 36. Área metropolitana de Cleveland-Elyria, OH

– Migración a Cleveland en 2014-2018: 634

– Migración de Cleveland a Tampa: 652 (el destino número 18 más común desde Cleveland)

– Migración neta: 18 a Tampa

SD Dirk // Flickr

# 35. Área metropolitana de San Diego-Carlsbad, CA

– Migración a San Diego en 2014-2018: 634

– Migración de San Diego a Tampa: 915 (# 34 destino más común desde San Diego)

– Migración neta: 281 a Tampa

BDS2006 // Wikimedia

# 34. Área metropolitana de Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, CA

– Migración a Los Ángeles en 2014-2018: 671

– Migración de Los Ángeles a Tampa: 591 (el destino número 79 más común desde Los Ángeles)

– Migración neta: 80 a Los Ángeles

David Wilson // Flickr

# 33. Knoxville, área metropolitana de TN

– Migración a Knoxville en 2014-2018: 673

– Migración de Knoxville a Tampa: 366 (el destino número 14 más común desde Knoxville)

– Migración neta: 307 a Knoxville

f11photo // Shutterstock

# 32. Nashville-Davidson – Murfreesboro – Área metropolitana de Franklin, TN

– Migración a Nashville en 2014-2018: 709

– Migración de Nashville a Tampa: 772 (el destino número 13 más común desde Nashville)

– Migración neta: 63 a Tampa

Ebyabe // Wikicommons

# 31. Sebastian-Vero Beach, área metropolitana de FL

– Migración a Sebastián en 2014-2018: 763

– Migración de Sebastian a Tampa: 254 (# 4 destino más común desde Sebastian)

– Migración neta: 509 a Sebastian

Sean Pavone // Shutterstock

# 30. Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Área metropolitana

– Migración a Boston en 2014-2018: 768

– Migración de Boston a Tampa: 1.800 (el destino número 16 más común desde Boston)

– Migración neta: 1.032 a Tampa

FloridaStock // Shutterstock

# 29. Área metropolitana de Naples-Immokalee-Marco Island, FL

– Migración a Nápoles en 2014-2018: 775

– Migración de Nápoles a Tampa: 987 (# 4 destino más común desde Nápoles)

– Migración neta: 212 a Tampa

Felix Mizioznikov // Shutterstock

# 28. Port St. Lucie, área metropolitana de FL

– Migración a Port St. Lucie en 2014-2018: 785

– Migración de Port St. Lucie a Tampa: 478 (el destino número 7 más común desde Port St. Lucie)

– Migración neta: 307 a Port St. Lucie

Sharkshock // Shutterstock

# 27. Área metropolitana de Raleigh, NC

– Migración a Raleigh en 2014-2018: 792

– Migración de Raleigh a Tampa: 703 (el destino número 17 más común desde Raleigh)

– Migración neta: 89 a Raleigh

randy andy // Shutterstock

# 26. Área metropolitana de Las Vegas-Henderson-Paradise, NV

– Migración a Las Vegas en 2014-2018: 804

– Migración de Las Vegas a Tampa: 272 (el destino número 53 más común desde Las Vegas)

– Migración neta: 532 a Las Vegas

PhotosByMahin // Pixabay

# 25. Área metropolitana de Detroit-Warren-Dearborn, MI

– Migración a Detroit en 2014-2018: 852

– Migración de Detroit a Tampa: 2291 (el octavo destino más común desde Detroit)

– Migración neta: 1.439 a Tampa

DPPed // Wikimedia

# 24. Área metropolitana de Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ

– Migración a Phoenix en 2014-2018: 869

– Migración de Phoenix a Tampa: 714 (el destino número 39 más común desde Phoenix)

– Migración neta: 155 a Phoenix

skeeze // Pixabay

# 23. Área metropolitana de Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX

– Migración a Houston en 2014-2018: 876

– Migración de Houston a Tampa: 918 (el destino número 33 más común desde Houston)

– Migración neta: 42 a Tampa

f11photo // Shutterstock

# 22. Filadelfia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Área metropolitana

– Migración a Filadelfia en 2014-2018: 995

– Migración de Filadelfia a Tampa: 2,512 (el destino número 18 más común desde Filadelfia)

– Migración neta: 1,517 a Tampa

Dominio publico

# 21. Seattle-Tacoma-Bellevue, área metropolitana de WA

– Migración a Seattle en 2014-2018: 1.024

– Migración de Seattle a Tampa: 560 (el destino número 53 más común desde Seattle)

– Migración neta: 464 a Seattle

Jerez V Smith // Shutterstock

# 20. Virginia Beach-Norfolk-Newport News, área metropolitana de VA-NC

– Migración a Virginia Beach en 2014-2018: 1.057

– Migración de Virginia Beach a Tampa: 1,234 (el destino número 13 más común desde Virginia Beach)

– Migración neta: 177 a Tampa

MicheleHaro // Wikimedia

# 19. Área metropolitana de Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL

– Migración a Palm Bay en 2014-2018: 1.088

– Migración de Palm Bay a Tampa: 1,451 (# 3 destino más común desde Palm Bay)

– Migración neta: 363 a Tampa

Yinan Chen // Wikimedia

# 18. Área metropolitana de Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL

– Migración a Deltona en 2014-2018: 1,151

– Migración de Deltona a Tampa: 840 (# 5 destino más común desde Deltona)

– Migración neta: 311 a Deltona

Alan Botting // Wikimedia Commons

# 17. Área metropolitana de Dallas-Fort Worth-Arlington, TX

– Migración a Dallas en 2014-2018: 1.180

– Migración de Dallas a Tampa: 1,231 (# 32 destino más común desde Dallas)

– Migración neta: 51 a Tampa

Luv24jmg // Wikimedia Commons

#dieciséis. Área metropolitana de Ocala, FL

– Migración a Ocala en 2014-2018: 1,185

– Migración de Ocala a Tampa: 1,235 (# 3 destino más común desde Ocala)

– Migración neta: 50 a Tampa

f11photo // Shutterstock

#15. Denver-Aurora-Lakewood, área metropolitana de CO

– Migración a Denver en 2014-2018: 1.218

– Migración de Denver a Tampa: 1.123 (el destino número 18 más común desde Denver)

– Migración neta: 95 a Denver

Christopher y Amy Esposito // Wikicommons

# 14. Área metropolitana de Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI

– Migración a Chicago en 2014-2018: 1.281

– Migración de Chicago a Tampa: 3.734 (el destino número 18 más común desde Chicago)

– Migración neta: 2.453 a Tampa

BusinessEditorUSA // Wikimedia Commons

# 13. Área metropolitana de Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC

– Migración a Charlotte en 2014-2018: 1.401

– Migración de Charlotte a Tampa: 825 (el destino número 19 más común desde Charlotte)

– Migración neta: 576 a Charlotte

AndrewAvitus // Wikicommons ‘

# 12. Área metropolitana de Jacksonville, FL

– Migración a Jacksonville en 2014-2018: 1.922

– Migración de Jacksonville a Tampa: 2152 (el tercer destino más común desde Jacksonville)

– Migración neta: 230 a Tampa

Ebyabe // Wikicommons

# 11. Homosassa Springs, FL Área metropolitana

– Migración a Homosassa Springs en 2014-2018: 1.997

– Migración de Homosassa Springs a Tampa: 1.096 (el destino número 1 más común de Homosassa Springs)

– Migración neta: 901 a Homosassa Springs

Sanibel Sun // WikiCommons

# 10. Cape Coral-Fort Myers, área metropolitana de FL

– Migración a Cape Coral en 2014-2018: 2.047

– Migración de Cape Coral a Tampa: 1,400 (el destino número 5 más común desde Cape Coral)

– Migración neta: 647 a Cape Coral

Andrew Bossi // Wikimedia

# 9. Área metropolitana de Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV

– Migración a Washington en 2014-2018: 2.457

– Migración de Washington a Tampa: 2.609 (el destino número 27 más común desde Washington)

– Migración neta: 152 a Tampa

Keizers // Wikimedia Commons

# 8. Área metropolitana de Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA

– Migración a Atlanta en 2014-2018: 2971

– Migración de Atlanta a Tampa: 2646 (el destino número 17 más común desde Atlanta)

– Migración neta: 325 a Atlanta

Usuario: DouglasGreen // Wikimedia

# 7. Área metropolitana de Gainesville, FL

– Migración a Gainesville en 2014-2018: 3.136

– Migración de Gainesville a Tampa: 1,684 (# 3 destino más común desde Gainesville)

– Migración neta: 1.452 a Gainesville

UrbanTallahassee // Wikimedia

# 6. Tallahassee, FL Área metropolitana

– Migración a Tallahassee en 2014-2018: 3.450

– Migración de Tallahassee a Tampa: 1,495 (el destino número 4 más común desde Tallahassee)

– Migración neta: 1.955 a Tallahassee

Rey de corazones // Wikimedia

# 5. Área metropolitana de Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA

– Migración a Nueva York en 2014-2018: 3.624

– Migración de Nueva York a Tampa: 10524 (el destino número 10 más común desde Nueva York)

– Migración neta: 6900 a Tampa

Pat McGinley // Shutterstock

# 4. Área metropolitana de North Port-Sarasota-Bradenton, FL

– Migración a Puerto Norte en 2014-2018: 3.969

– Migración desde North Port a Tampa: 3272 (el destino número 1 más común desde North Port)

– Migración neta: 697 al puerto norte

Kolossos // Wikimedia Commons

# 3. Área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL

– Migración a Miami en 2014-2018: 4.610

– Migración de Miami a Tampa: 10.097 (el tercer destino más común desde Miami)

– Migración neta: 5.487 a Tampa

VisitCentralFL // Flickr

# 2. Área metropolitana de Lakeland-Winter Haven, FL

– Migración a Lakeland en 2014-2018: 7.148

– Migración de Lakeland a Tampa: 5.774 (el segundo destino más común de Lakeland)

– Migración neta: 1.374 a Lakeland

Songquan Deng // Shutterstock

# 1. Área metropolitana de Orlando-Kissimmee-Sanford, FL

– Migración a Orlando en 2014-2018: 8.079

– Migración de Orlando a Tampa: 6.197 (# 4 destino más común desde Orlando)

– Migración neta: 1,882 a Orlando