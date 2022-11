JUÁREZ, México (Informe Fronterizo) – Las elecciones al Congreso de Estados Unidos han terminado, pero los migrantes venezolanos que acampan en tiendas de campaña en el lado mexicano del Río Bravo no se mueven.

El mes pasado, varios inmigrantes le dijeron a Border Report de Nexstar que tenían la intención de quedarse en el campamento con la esperanza de que la administración de Biden eximiera nuevamente a los ciudadanos venezolanos de las expulsiones del Título 42 después de los exámenes parciales. Una vez que eso sucediera, planeaban cruzar el río, entregarse a la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y solicitar asilo.

“Esa era nuestra esperanza. Pero parece que ganaron los que no nos quieren allí. Entonces, no sabemos qué hacer. Hay que esperar”, dijo Néstor, quien lleva más de una semana en las carpas. “No es fácil decir, ‘las elecciones están perdidas, no hay oportunidad. Vámonos a Venezuela. No, lo perdimos todo allá” al llegar a la frontera con Estados Unidos.

El 12 de octubre, la administración de Biden permitió la expulsión de los venezolanos si cruzaban ilegalmente a los EE. UU. El Departamento de Seguridad Nacional inició un programa para permitir el ingreso de hasta 24.000 venezolanos con patrocinadores si solicitaron asilo de forma remota.

Pero varios venezolanos entrevistados el jueves en Juárez dijeron que no califican bajo las reglas del DHS porque no tienen patrocinadores en los Estados Unidos ni pasaportes, que dicen que cuestan cientos de dólares para procesar en Venezuela.

El programa “no beneficia a todos los que estamos varados aquí”, dijo Oscar Antonio, otro migrante en el campamento. “Hay gente que tiene familiares allá, pero no pasaportes. Eso automáticamente nos impide. […] Tengo muchos amigos (en los EE. UU.), pero prefieren traer familiares de Venezuela o de otro país que un amigo”.

El campamento surgió hace casi un mes después de que funcionarios de Juárez les dijeran a los venezolanos que ya no podían dormir en las calles debido al frío.

El jueves, las autoridades mexicanas advirtieron a los residentes de la ciudad de tiendas de campaña que se espera un frente frío que traiga temperaturas nocturnas cercanas al punto de congelación en unos pocos días. Nuevamente, instaron a los venezolanos a trasladarse a uno de los refugios gubernamentales o privados por su propia seguridad.

“Hay 900 personas durmiendo en 250 carpas que estamos invitando a ir a albergues donde puedan encontrar servicios de salud y protegerse del frío”, dijo Santiago Rodríguez Reyes, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de Juárez. “Tuvimos reuniones con el cónsul de EE.UU. y dijo que las reglas (para el asilo) para los venezolanos son claras y se han publicado en los sitios web oficiales del gobierno. Se les ha explicado los requisitos y no cambian independientemente de las elecciones”.

Los venezolanos dijeron que todavía albergan esperanzas de que la administración de Biden haga un cambio radical en las expulsiones del Título 42.

“Los venezolanos no nos rendimos. Nos quedaremos aquí en paz, en silencio”, dijo Oscar Alberto. “Hacemos un llamado al presidente, al Congreso de los EE.UU. para que tenga piedad de nosotros porque este es un tema humanitario”.