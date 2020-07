5 hospitales del condado de Pinellas alcanzan su capacidad máxima en unidades de cuidados intensivos

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Hasta el martes, cinco hospitales del condado de Pinellas han alcanzado la capacidad máxima en sus unidades de cuidados intensivos, de acuerdo con la Agencia de Administración de Atención Médica de Florida.

El Director del Departamento de Salud de FL para el Condado de Pinellas dijo que el condado rompió un récord para el número de pacientes con coronavirus en camas de hospital en la UCI. Ahora, los líderes del condado de Pinellas están tratando de descubrir cómo asegurarse de que haya suficientes camas de hospital en caso de que el número continúe aumentando.

Según la Agencia de Florida para la Administración de Atención Médica, los cinco hospitales en el Condado de Pinellas que alcanzaron la capacidad total de la UCI el martes son:

Advent Health North Pinellas

Hospital Mease Countryside

Hospital de Northside en San Petersburgo

Hospital de las Palmas de Pasadena

Hospital general de San Petersburgo

El Director del Departamento de Salud de Florida para el Condado de Pinellas, el Doctor Ulyee Choe, dijo que muchos hospitales en el condado se sienten agotados.

“Estamos viendo un aumento en los volúmenes en la sala de emergencias, los hospitales y las UCI. A partir del [Tuesday] mañana, las UCI informaron que había 111 pacientes con COVID en las camas de la UCI. Esa es la mayor cantidad de camas de la UCI tomadas [by coronavirus patients in our county] hasta la fecha “, dijo el Dr.Choe.

Dijo que muchos hospitales informaron al comienzo de la pandemia que tenían la capacidad de aumentar la cantidad de camas en la UCI a casi el 150% de su capacidad estándar, pero dijeron que están limitados por la cantidad de personal que trabaja para atender esas camas.

“Lo estamos abordando por varios medios. Los propios hospitales han analizado otras opciones, existe la oportunidad de expandir las camas. Continuaremos trabajando con los hospitales para obtener esa información y entregársela con detalles”, dijo el Dr. .Choe.

El Dr.Choe dijo que diferentes hospitales en el condado están en diferentes fases de su planificación de sobretensión. Dijo que han detenido muchas cirugías electivas para ayudar a aumentar la dotación de personal.

“Los números COVID dentro de las camas de la UCI han aumentado dramáticamente en las últimas semanas y eso es algo que debemos vigilar”, dijo el Dr.Choe.

