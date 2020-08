37 años después: hombre de Tampa liberado de prisión por asesinato y violación después de que salieran a la luz nuevas pruebas de ADN

TAMPA, Florida (WFLA) – Un hombre de Tampa que pasó casi 37 años en prisión por violación y asesinato fue liberado el jueves luego de que pruebas de ADN descubiertas recientemente lo ayudaron a aclarar el crimen.

Robert Duboise cumplió 37 años en la prisión estatal de Florida por la muerte de Barbara Grams, una mujer de Tampa de 19 años que la policía de Tampa encontró muerta a golpes detrás de una consulta dental en 1983.

Un juez enmendó su sentencia en una audiencia de moción virtual para su liberación el jueves, lo que le permitió ser liberado de inmediato.

Recientemente, durante una revisión de su caso, se descubrió evidencia de ADN que se creía perdida. La evidencia mostró que no coincidía con la evidencia forense que se recopiló durante la investigación del asesinato de Grams, según la oficina del fiscal del estado.

“Francamente, nadie pensó en preguntar después de determinar que la oficina del secretario no tenía la evidencia si alguien más la tenía”, dijo el fiscal estatal Andrew Warren a 8 On Your Side.

The Innocence Project representa a Duboise y estaba trabajando para que lo liberaran de la Institución Correccional Hardee.

Robert Nutter, el ex abogado defensor de Duboise, le dice a 8 On Your Side que está agradecido, ya que siempre estuvo convencido de la inocencia de Duboise.

“Creo que es maravilloso que nuestro sistema continúe investigando su caso y se le ocurra algo que lo reivindique”, dijo Nutter. “Esa es la forma estadounidense”.

Una audiencia para revocar su condena está programada para el lunes 14 de septiembre.

