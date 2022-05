PANAMA CITY BEACH, Fla. ( WMBB ) — Los investigadores de Panama City Beach arrestaron a 21 hombres en una redada de tráfico sexual de niños a fines de mayo.

Durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana, la Policía de Panama City Beach dijo que los cargos en la Operación Rogue Wave incluían viajar para encontrarse con un menor para tener relaciones sexuales, solicitación de un niño y posesión de pornografía infantil.

“Hay detectives que trabajan encubiertos en Internet y se hacen pasar por niños. En la mayoría de los casos, nos hacíamos pasar por 14 años o menos. Y estas personas los encuentran, están literalmente buscando en Internet a su hijo. Y ellos simplemente nos encontró”, dijo el comandante asistente de Investigaciones Criminales de PCBPD, Tommy Anderson.

La operación comenzó el 18 de mayo y terminó solo cuatro días después, el 22. Seis hombres fueron arrestados por posesión y distribución de pornografía infantil.

Uno de esos hombres era un hombre de 70 años de Panama City Beach.

“Si esto no representa la amenaza que enfrentan nuestros hijos, no sé qué lo hace. Lo hemos dicho una y otra vez, Internet no es un lugar seguro, no es un lugar que nuestros hijos necesiten”. estar sin supervisión”, dijo el jefe de policía de PCBPD, JR Talamantez.

19 de los arrestados son del Panhandle.

“Estos eran posibles depredadores locales que buscaban victimizar a nuestros niños”, dijo el fiscal estatal judicial del distrito 14, Larry Basford.

La policía de Panama City Beach dijo que los niños a menudo no saben qué buscar en Internet.

Dijeron que los niños necesitan más supervisión de los padres en línea.

“No saben qué buscar, para las personas malas. Tenemos tantos sitios web y programas de chat diferentes, aplicaciones a través de su teléfono. Hay tantas vías diferentes que los depredadores tienen para hablar con nuestros niños”, dijo el capitán John Deegins de PCBPD. .

Si bien arrestaron a casi dos docenas de sospechosos, Talamantez dijo que su búsqueda no ha terminado.

“A los que probablemente estén respirando aliviados porque no los detuvimos, les digo que no hemos terminado”, dijo Talamantez. “Tenemos su número de teléfono, tenemos su dirección IP y vamos a llamar a su puerta muy pronto, también podríamos ir al departamento de policía, entregarse y contarnos lo que hizo”.

Los investigadores han emitido órdenes de arresto para tres hombres más, uno de Alabama, Texas y otro de Florida.

Están siendo acusados de solicitar sexo a un menor.

PANAMA CITY BEACH, Fla. ( WMBB ) — Los investigadores de Panama City Beach arrestaron a 21 hombres en una redada de tráfico sexual de niños a fines de mayo.

Durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana, la Policía de Panama City Beach dijo que los cargos en la Operación Rogue Wave incluían viajar para encontrarse con un menor para tener relaciones sexuales, solicitación de un niño y posesión de pornografía infantil.

Un hombre fue arrestado por delitos graves de drogas y armas y otro por un cargo de agresión sexual fuera de Alabama.

La Operación Rogue Wave se llevó a cabo del 18 al 22 de mayo y se centró en personas que querían viajar para tener relaciones sexuales con menores o personas que intentaron enviar “material dañino” a menores, escribieron los oficiales en un comunicado de prensa.

La Policía de Panama City Beach se asoció con la oficina del fiscal estatal, la Oficina del Sheriff del Condado de Bay, la Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa, el FBI, el FDLE, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados durante la operación.

Esta es una historia en desarrollo y tendremos más información a medida que esté disponible.