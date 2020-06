2 policías de Tampa bajo investigación luego del incidente en el Hospital General de Tampa

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA (WFLA) – Dos agentes de policía de Tampa fueron sacados de las calles y actualmente están bajo investigación luego de un incidente en el Hospital General de Tampa.

Una declaración emitida por la policía de Tampa solo confirma el incidente.

Una carta redactada por siete funcionarios electos negros del condado de Hillsborough arroja un poco más de luz. Dicen que los oficiales usaron la fuerza contra un hombre negro desarmado el 1 de junio en el hospital.

Esos funcionarios electos continúan diciendo “mientras el incidente no estuvo relacionado con ninguna protesta, las supuestas acciones de esos oficiales fueron inquietantes”.

En la misma carta, los funcionarios electos también señalaron otros dos incidentes. El primero ocurrió la tarde del 30 de mayo, cuando el Departamento de Policía de Tampa usó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar una reunión pacífica de manifestantes en el Parque Cyrus Greene.

La otra tuvo lugar durante las primeras horas del 2 de junio, en el centro de Tampa. Los funcionarios condenaron el uso de balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes, calificando las acciones del departamento de policía como tácticas “agresivas” y “deshumanizadoras” para dispersar a las multitudes de manifestantes pacíficos.

8 On Your Side buscó comentarios de la policía de Tampa. Un portavoz nos dijo que el departamento no puede divulgar información en una investigación en curso.

Esta es una historia en desarrollo. Quédese con 8 On Your Side y WFLA.com para más detalles.