2 arrestados en Town’n Country por ataque con machete que hirió a un hombre

CONDADO HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Dos personas fueron arrestadas en un ataque “salvaje” con machete que dejó a un hombre herido en Town ‘n’ Country la semana pasada, dijeron las autoridades.

Los agentes dijeron que Yamaiza Jiménez, de 37 años, y Mitchel Figueroa Pachecho, de 47, fueron arrestados en relación con el ataque, que ocurrió el jueves por la noche en la casa de Jiménez en la cuadra 8000 de Oak Circle.

Según los agentes, la víctima había estado saliendo con Jiménez de vez en cuando durante los últimos dos años y había ido a su casa porque estaba interesado en alquilar una habitación. Pachecho llegó horas después.

Antes de que ocurriera el ataque, los agentes dijeron que Pachecho y Jiménez estaban bailando “de manera íntima”, lo que enfureció a la víctima.

Los agentes dijeron que la víctima confrontó a Pachecho, luego Jiménez saltó y comenzó a discutir con la víctima. Los agentes dijeron que ella lo abofeteó, luego agarró un machete y lo golpeó con la parte trasera del arma. Entonces Pachecho golpeó a la víctima con el puño cerrado y lo siguió afuera y lo golpeó nuevamente.

La víctima logró escapar y se dirigió a la sala de emergencias del Hospital St. Joseph. Fue tratado y dado de alta.

“Afortunadamente, la víctima sobrevivió a este salvaje ataque”, dijo el sheriff Chad Chronister. “Sin embargo, él no habla inglés, y probablemente no lo habría denunciado, si nuestros agentes no hubieran sido notificados por el personal del hospital y luego lo hubieran rastreado. Uno de nuestros agentes bilingües pudo entrevistar a la víctima y obtener la información que necesitábamos para arrestar a la pareja que lo golpeó “.

Posteriormente, Jiménez fue detenido y acusado de agresión agravada con arma mortal y agresión simple. Figueroa Pacheco fue acusada de delito grave de agresión y robo de un medio de transporte con agresión o agresión.

