12 estafas a tener en cuenta esta temporada navideña

( WJMN ) – Con la temporada navideña aquí, el Better Business Bureau (BBB) les recuerda a los consumidores que sean más cautelosos con las estafas en esta época del año.

Cuando se trata de comprar regalos para nuestros seres queridos, a menudo buscamos las mejores ofertas y formas de ahorrar dinero. Sin embargo, si no tiene cuidado, estas llamadas “ofertas” pueden terminar siendo una estafa.

Melanie Duquesnel, presidenta / directora ejecutiva de BBB – Eastern Michigan / UP advierte a los consumidores sobre sitios web similares.

“Tenemos que estar muy, muy atentos y la mejor manera de hacerlo es ir y poner la URL en su propio navegador de Internet”, dijo Duquesnel. “No haga clic en un enlace que dice ‘¡Oye! Puede obtener una tarjeta de regalo gratis si realiza esta encuesta muy rápido’. Es una gran oportunidad para ser estafado, pero lo más importante es que pirateen su información personal. Así que manténgase alejado de eso “.

BBB ha visto un aumento en las estafas de cachorros durante la pandemia.

“Comprar animales en un portal en línea es muy, muy arriesgado. No sabes lo que obtienes en términos del tipo de animal, no sabes cómo se va a entregar el animal y no ves al animal el cara a cara realmente no te da su sentido de comportamiento y realmente se van a mezclar con tu familia “, dijo Duquesnal.

A continuación se muestran las doce estafas que debe tener en cuenta en esta temporada navideña:

Puede tomar medidas informando estafas y ver quién más está denunciando actividad sospechosa en su área, solo vaya a https://www.bbb.org/scamtracker .