EL PASO, Texas (Informe fronterizo) – Ivonne Díaz sabe que un título universitario y un historial de servicio en la industria de la salud mental en Texas no la protegerán de la deportación en caso de que un futuro presidente intente rescindir la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ( programa DACA).

Donald Trump lo intentó en 2017, pero fue detenido por una Corte Suprema dividida, que dictaminó que la forma en que lo hizo era ilegal, pero no que careciera de autoridad para intentarlo de otra manera.

“DACA me ha abierto muchas puertas. He podido viajar y trabajar dentro de los Estados Unidos, pero todavía no tengo protección contra la deportación”, dijo la graduada en psicología de la Universidad de Texas en El Paso. “Queremos que el Congreso tome medidas, que cumpla con nosotros. Necesitamos saber que están de nuestro lado”.

Es por eso que en el décimo aniversario de DACA, ella y otros “Dreamers” salieron a las calles del Centro de El Paso para exigir al Congreso que les otorgue la residencia legal permanente y un camino a la ciudadanía para que puedan votar. El miércoles, golpearon cacerolas y gritaron sus demandas mientras la gente pasaba camino al trabajo.

“Estamos cansados de promesas, estamos cansados de ataques. Ya era hora, nos lo merecemos y eso es lo que estamos exigiendo hoy: un camino hacia la ciudadanía”, dijo Roberto Valadez, el organizador de Undocumented915, quien fue traído por sus padres de México a los EE.UU. cuando tenía 18 meses.

DACA protege de la deportación y otorga permisos de trabajo a aquellos que fueron traídos a los EE.UU. antes de 2007, antes de los 16 años. El programa requiere que hayan pasado por el sistema educativo estadounidense, y muchos han aprovechado al máximo esas oportunidades.

“Somos trabajadores, somos estudiantes, somos padres. Somos un poco de todo”, dijo Valadez.

Muchos también están comprometidos políticamente a pesar de no poder votar.

Díaz es un organizador comunitario y muchos otros “Dreamers” de Texas participan en campañas para promover el voto en cada elección.

Las encuestas de opinión nacionales muestran consistentemente que la mayoría de los estadounidenses apoyan un camino hacia la ciudadanía para los “Dreamers”, pero la aprobación de la Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros (DREAM, por sus siglas en inglés) permanece en el limbo desde principios de la década de 2000, incluso antes de Obama.

Los “Dreamers” acusan a los republicanos en el Congreso de usarlos como “moneda de cambio” para exigir leyes de inmigración más estrictas. También cuestionan el compromiso de algunos demócratas de dar seguimiento al apoyo verbal con votos reales en el Congreso.

“Muchos de nosotros estamos exhaustos, cansados. Hemos estado en esta lucha durante demasiado tiempo, 10 años, y todavía estamos luchando por la protección permanente”, dijo Díaz mientras los autos pasaban y algunos automovilistas tocaban las bocinas en apoyo.

.