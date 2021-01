1 millón de dosis no utilizadas: los CDC impugnan la afirmación del gobernador DeSantis de que el suministro de vacunas no utilizadas de Florida puede incluir inyecciones de refuerzo

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Mientras muchas personas mayores luchan por recibir la vacuna contra el coronavirus, los datos de los CDC muestran que un millón de dosis de vacunas aún no se han usado en Florida. Entonces, ¿cuál es el atraco? ¿Y las vacunas están simplemente guardadas en los congeladores o hay un retraso en los informes, como sugiere el gobernador Ron DeSantis?

Sabemos que la demanda de la vacuna actualmente supera la oferta en Florida. Pero también existe la preocupación de que el estado no esté administrando las inyecciones lo suficientemente rápido.

Las personas mayores están cada vez más frustradas con el lanzamiento de la vacuna en Florida. Cientos de personas se han puesto en contacto con 8 On Your Side en busca de ayuda .

A medida que aumenta la demanda de la vacuna, los datos de los CDC muestran que se han enviado 1,6 millones de dosis a Florida. Hasta ahora, Florida solo ha administrado aproximadamente 633,000 primeras inyecciones de la vacuna.

La única demócrata en el gabinete de Florida, la comisionada de Agricultura Nikki Fried, cree que Florida podría estar haciendo más.

“Necesitamos abrir más sitios”, dijo el comisionado Fried. “No hay ninguna razón por la que no deberíamos estar haciendo esto todo el día”.

Entonces, ¿por qué no se utilizan aproximadamente un millón de dosis? Durante una conferencia de prensa en The Villages el martes, el gobernador DeSantis dijo a los periodistas que la cifra podría incluir una segunda inyección de refuerzo que se guarda en reserva.

“Creo que eso incluye vacunas de refuerzo, pero también, una vez que se asigna algo, eso ni siquiera significa que lo tengamos todavía”, dijo el gobernador DeSantis.

El comisario Fried no estuvo de acuerdo.

“Tengo entendido [is] que [one] millón de dosis que han sido – de nuestros registros y de nuestra información – no se han difundido, siguen siendo la primera dosis”, dijo el comisionado Fried.

Con información contradictoria y sin una respuesta clara del Departamento de Salud de Florida, 8 On Your Side se dirigió a los CDC para preguntar si las vacunas estaban en los congeladores.

Una portavoz de los CDC inicialmente nos refirió al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pero el martes por la noche, recibimos una nueva declaración de los CDC.

En esa declaración, un portavoz cuestiona lo que declaró el gobernador DeSantis sobre el millón de disparos no utilizados.

“Las dosis distribuidas en COVID Data Tracker son recuentos acumulativos de dosis de vacuna COVID-19 registradas como enviadas en el Vaccine Tracking System (VTrckS) de los CDC desde el 13 de diciembre de 2020”, dijo el portavoz. “Esto no incluye la segunda dosis en poder del gobierno federal”.

8 On Your Side se comunicará con la oficina del gobernador DeSantis para obtener más aclaraciones nuevamente el miércoles.

Mientras tanto, el comisionado Fried está pidiendo mega sitios que ofrezcan la vacuna las 24 horas del día, los 7 días de la semana con la ayuda de la Guardia Nacional.