WASHINGTON (AP) — Los estadounidenses que han disfrutado durante mucho tiempo de los beneficios de las tasas de interés históricamente bajas tendrán que adaptarse a un entorno muy diferente a medida que la Reserva Federal se embarca en lo que probablemente sea un período prolongado de aumentos de tasas para combatir la inflación.

Las tasas hipotecarias récord por debajo del 3%, alcanzadas el año pasado, ya se han ido. Es probable que también aumenten las tasas de interés de las tarjetas de crédito y los costos de un préstamo para automóvil. Los ahorradores pueden recibir rendimientos algo mejores, dependiendo de su banco, mientras que los rendimientos de los fondos de bonos a largo plazo probablemente se verán afectados.

El alza inicial de tasas de un cuarto de punto de la Fed el miércoles en su tasa de referencia a corto plazo no tendrá mucho impacto inmediato en las finanzas de la mayoría de los estadounidenses. Pero con la inflación en máximos de cuatro décadas, los economistas e inversionistas esperan que el banco central promulgue el ritmo más rápido de aumentos de tasas desde 2005. Eso significaría tasas de interés más altas en el futuro.

El miércoles, los formuladores de políticas de la Fed señalaron colectivamente que esperan aumentar su tasa clave hasta siete veces este año, elevando su tasa de referencia a entre 1,75% y 2% para fines de año. Los funcionarios esperan cuatro aumentos adicionales en 2023, lo que dejaría su tasa de referencia cerca del 3%.

El presidente Jerome Powell espera que al hacer que los préstamos sean gradualmente más caros, la Fed logrará enfriar la demanda de viviendas, automóviles y otros bienes y servicios, lo que desacelerará la inflación.

Sin embargo, los riesgos son altos. Dado que es probable que la inflación se mantenga elevada, en parte debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, es posible que la Fed tenga que aumentar los costos de endeudamiento aún más de lo que ahora espera. Si lo hace, potencialmente podría llevar a la economía estadounidense a una recesión.

“El impacto de un solo aumento de la tasa de interés de un cuarto de punto es intrascendente en el presupuesto familiar”, dijo Greg McBride, analista financiero jefe de Bankrate.com. “Pero hay un efecto acumulativo que puede ser bastante significativo, tanto en el presupuesto familiar como en la economía en general”.

Aquí hay algunas preguntas y respuestas sobre lo que los aumentos de tarifas podrían significar para los consumidores y las empresas:

___

ESTOY CONSIDERANDO COMPRAR UNA CASA. ¿LAS TARIFAS HIPOTECARIAS SUBIRÁN CONTINUAMENTE?

Ya lo han hecho en los últimos meses, en parte anticipándose a los movimientos de la Fed, y probablemente seguirán haciéndolo.

Aún así, las tasas hipotecarias no aumentan necesariamente junto con los aumentos de tasas de la Reserva Federal. A veces, incluso se mueven en la dirección opuesta. Las hipotecas a largo plazo tienden a seguir la tasa de la nota del Tesoro a 10 años, que, a su vez, está influenciada por una variedad de factores. Estos incluyen las expectativas de los inversores sobre la inflación futura y la demanda mundial de bonos del Tesoro de EE. UU.

La agitación mundial, como la invasión de Rusia, a menudo provoca una respuesta de “huida hacia la seguridad” entre los inversores de todo el mundo: muchos se apresuran a comprar bonos del Tesoro, que se consideran el activo más seguro del mundo. Una mayor demanda de bonos del Tesoro a 10 años reduciría su rendimiento, que luego reduciría las tasas hipotecarias.

Por ahora, sin embargo, la inflación más rápida y el fuerte crecimiento económico de EE. UU. están elevando la tasa del Tesoro a 10 años. La tasa promedio de una hipoteca a 30 años, a su vez, ha subido casi un punto porcentual completo desde fines de diciembre al 3,85%, según el comprador de hipotecas Freddie Mac.

¿CÓMO AFECTARÁ ESTO AL MERCADO DE LA VIVIENDA?

Si está buscando comprar una casa y está frustrado por la falta de casas disponibles, lo que ha llevado a guerras de ofertas y precios deslumbrantes, es poco probable que eso cambie pronto.

Los economistas dicen que las tasas hipotecarias más altas desalentarán a algunos posibles compradores. Y los precios promedio de las viviendas, que se han disparado a una tasa anual de alrededor del 20%, al menos podrían aumentar a un ritmo más lento.

Pero Odeta Kushi, economista jefe adjunta de First American Financial Corporation, señala que existe una demanda tan fuerte de viviendas, a medida que la gran generación del milenio entra en sus mejores años para comprar una vivienda, que el mercado de la vivienda no se enfriará mucho. La oferta no se ha mantenido. Muchos constructores están luchando con la escasez de piezas y mano de obra.

“Seguiremos teniendo un mercado inmobiliario bastante robusto este año”, dijo Kushi.

¿QUÉ PASA CON OTROS TIPOS DE PRÉSTAMOS?

Para los usuarios de tarjetas de crédito, líneas de crédito con garantía hipotecaria y otras deudas de interés variable, las tasas aumentarían aproximadamente en la misma cantidad que la subida de la Fed, generalmente dentro de uno o dos ciclos de facturación. Eso se debe a que esas tasas se basan en parte en la tasa preferencial de los bancos, que se mueve junto con la Reserva Federal.

Aquellos que no califican para tarjetas de crédito de tasa baja podrían verse obligados a pagar intereses más altos sobre sus saldos, y las tasas de sus tarjetas aumentarían al igual que la tasa preferencial.

Si la Fed decidiera aumentar las tasas 10 veces o más durante los próximos dos años, una posibilidad realista, eso aumentaría significativamente los pagos de intereses.

Las subidas de tipos de la Fed no necesariamente aumentarán tanto los tipos de interés de los préstamos para automóviles. Los préstamos para automóviles tienden a ser más sensibles a la competencia, lo que puede disminuir la tasa de aumento.

¿PODRÉ GANAR MÁS CON MIS AHORROS?

Probablemente, aunque no por mucho. Y depende de dónde estén aparcados tus ahorros, si los tienes.

Las cuentas de ahorro, certificados de depósito y del mercado monetario no suelen seguir los cambios de la Reserva Federal. En cambio, los bancos tienden a sacar provecho de un entorno de tasas más altas para tratar de aumentar sus ganancias. Lo hacen imponiendo tasas más altas a los prestatarios, sin ofrecer necesariamente tasas más altas a los ahorradores.

Esto es particularmente cierto para los grandes bancos ahora. Se han visto inundados de ahorros como resultado de la ayuda financiera del gobierno y la reducción del gasto de muchos estadounidenses más ricos durante la pandemia. No necesitarán aumentar las tasas de ahorro para atraer más depósitos o compradores de CD.

Pero los bancos en línea y otros con cuentas de ahorro de alto rendimiento probablemente sean una excepción. Estas cuentas son conocidas por competir agresivamente por los depositantes. El único problema es que normalmente requieren depósitos significativos.

Si está invertido en fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa que tienen bonos a largo plazo, se convertirán en una inversión más riesgosa. Por lo general, los bonos a largo plazo existentes pierden valor a medida que se emiten bonos más nuevos con rendimientos más altos.