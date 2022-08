GREENWOOD, Ind. — Varias escuelas en Greenwood y Whiteland fueron puestas en lockdown la mañana del jueves luego de que un estudiante de 16 años de Whiteland Community High School fuera asesinado en una parada de autobús. La policía busca al sospechoso.

La policía de Greenwood confirmó que un estudiante de segundo año fue asesinado a tiros en una parada de autobús en el área de Winterwood Drive y Providence Drive (suroeste de W. Worthsville Road y la intersección US 31) alrededor de las 6:50 a.m.

Testigos dijeron a la policía que el adolescente estaba esperando en la parada del autobús cuando alguien con una sudadera con capucha negra se acercó y le disparó varias veces en lo que parecía ser un ataque dirigido.

Según los informes, el sospechoso huyó, lo que provocó que las escuelas cercanas se cerraran en Greenwood y Whiteland. El lockdown se levantó a las 11 a.m.

Helicópteros y drones de la Policía Estatal de Indiana están buscando al sospechoso que se cree que se topó con un campo de maíz al oeste de la US 31.

La policía dijo que la víctima se transfirió recientemente a Whiteland Community High School, pero no dijo a qué escuela asistió por última vez.

El superintendente de las escuelas de Clark Pleasant, el Dr. Patrick Spray, emitió un comunicado sobre la muerte del estudiante:

“Es un día triste para la comunidad escolar de The Clark-Pleasant. Con gran pesar informamos que uno de nuestros estudiantes de secundaria murió después de recibir un disparo cerca de su parada de autobús esta mañana, cerca de la US 31 y Worthsville Road. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos y también con sus compañeros de clase y maestros en Whiteland Community High School. La policía de Greenwood está manejando la investigación, entrevistando a testigos y buscando al sospechoso cerca de la escena. El Departamento de Policía de Clark-Pleasant está asegurando todos nuestros edificios escolares hoy y se han traído oficiales adicionales para ayudar. La Corporación Escolar de la Comunidad de Clark-Pleasant traerá consejeros adicionales de salud mental/dolor para ayudar a los estudiantes a lidiar con este trágico incidente según sea necesario. Tendremos más información sobre la investigación a medida que la obtengamos”. Dr. Patrick Spray, Corporación Escolar Comunitaria Clark-Pleasant

Testimonio de una residente que vive cerca del área

“Vivo muy, muy cerca. Se sentía como si estuviera justo afuera de mi ventana”, describió una mujer que vive cerca de la parada de autobús.

La mujer le dijo a FOX59 que la despertaron varios golpes fuertes que pensó que era alguien que trabajaba en su techo.

“Estaba bastante molesta. Me despertaron temprano. Despertó a mi hijo, sea cual sea el sonido”.

Ella dice que cuando supo que esos golpes probablemente eran los disparos que terminaron con la vida de un niño de 16 años, quedó devastada.

“La culpa y la tristeza que siento por sus familias. El hecho de que estaba molesto porque me despertaron temprano por los sonidos de que les quitaron a su hijo. Podría haber sido cualquiera de nosotros. Podría haber sido cualquiera de nosotros”.

La mujer dijo que la comunidad suele ser un área tranquila, pero que la delincuencia ha aumentado recientemente. Como madre de un niño de 3 años, dijo que le preocupa el futuro.

“Pienso en cómo se verá el mundo dentro de 10 años si sigue yendo en esta dirección. Da mucho miedo. Sé que todos los padres pueden identificarse con eso… Me tomaré un día de salud mental porque no puedo Concéntrate en cualquier otra cosa en este momento que no sea la violencia sin sentido que ocurre literalmente justo afuera de mi edificio, lo cual es devastador”.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.