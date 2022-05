TAMPA, Fla. (WFLA) – Los precios de la gasolina en Florida aumentaron ligeramente durante la semana pasada, alcanzando el precio promedio más alto en las últimas cinco semanas.

Según AAA, el precio promedio de la gasolina en Florida fue de $4.20 el domingo, 2 centavos más que la semana pasada y 14 centavos más que hace dos semanas.

A partir del lunes por la mañana, el promedio nacional es de $4,33. Eso es $1.36 más alto que hace un año. El promedio actual en Florida es de $4.207.

“Hubo algunas ganancias notables en los futuros de petróleo y gasolina la semana pasada, lo que puede resultar en aumentos adicionales en el surtidor esta semana”, dijo Mark Jenkins, vocero de AAA – The Auto Club Group. “Los precios del petróleo subieron la semana pasada después de que la Unión Europea anunciara planes para eliminar gradualmente las importaciones de petróleo ruso para fin de año. Y, sin embargo, las ganancias del precio del petróleo palidecieron en comparación con lo que sucedió con la gasolina. Los futuros de la gasolina se dispararon a un nuevo récord. la semana pasada. El aumento se atribuye a una combinación de factores, que incluyen disminuciones semanales constantes en los suministros de gasolina y las expectativas de que la demanda de combustible en el verano superará con creces la que vimos el año pasado”.

Según AAA, a los floridanos les costará $63 llenar un tanque de gasolina de tamaño promedio. Eso es $20 más de lo que era por esta época el año pasado.

A nivel local, los condados más baratos para llenar son Hillsborough, Pinellas y Pasco, donde el costo por galón oscila entre $4.09 y $4.15.

El condado de DeSoto, donde el precio promedio de la gasolina es de $4.30, es el lugar más caro para obtener gasolina en Tampa Bay.

“Conduzco lejos para ir al trabajo y trabajo todos los días, así que me impacta”, dijo Sheretta Richardson. “Probablemente no viajaré. Solo diré localmente, no iré a ningún lado”.

Puede encontrar los precios de gasolina más recientes en el sitio web de AAA.