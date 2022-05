CONDADO DE HERNANDO, Fla. (WFLA) – Una mujer del condado de Hernando fue acusada de crueldad animal después de que los agentes dijeron que disparó a dos perros más de 170 veces con una pistola de aire comprimido de gas.

Los oficiales de control de animales fueron llamados a la casa de Jamie Lynn Kujawa, de 37 años, en Spring Hill después de que un testigo informó haber escuchado el sonido de un arma de aire comprimido siendo disparada seguido de los aullidos de un perro.

Una vecina en Spring Hill le dijo al equipo de 8 On your Side que escuchó que se disparaba una pistola de aire comprimido, pero no le dio mucha importancia en ese momento.

“Escuchas a la gente, ya sabes, rondas de fuego de celebración aquí y allá, pero escuchar que alguien lo hizo con intenciones maliciosas, eso es algo que no puedo entender”, dijo Keyz Williams.

Cuando un oficial habló con Kujawa, ella les dijo que no tenía una pistola de aire comprimido. Luego, el oficial solicitó una prueba de vacunación de los tres perros en su propiedad, que Kujawa no pudo proporcionar, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Hernando en un comunicado de prensa.

Cuando los oficiales inspeccionaron a los perros, notaron heridas y cicatrices en los pies y las patas de cada perro.

Los oficiales encuentran heridas y cicatrices en los pies y las patas de cada perro. (Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Hernando)

El oficial también notó que uno de los perros parecía estar en peores condiciones que los demás con numerosas heridas punzantes recientes en sus patas y patas. Kujawa afirmó que los perros habían estado recientemente en una pelea.

La mujer recibió una advertencia verbal por tener perros sin vacunar.

Días después, los agentes dijeron que Kujawa llamó a la oficina del alguacil y dijo que económicamente no podía llevar a los perros a un veterinario. Finalmente entregó dos de los tres perros.

Cuando el veterinario realizó un examen en profundidad, encontró y extrajo una bolita de plomo de la pata derecha de uno de los perros.

Por precaución, ambos perros fueron enviados a un veterinario local para que les hicieran radiografías. Los resultados fueron impactantes.

Una exploración de rayos X reveló aproximadamente 173 BB y perdigones de plomo incrustados entre las piernas, el torso y la cabeza de los dos perros (Oficina del Sheriff del Condado de Hernando)

Cuando le tomaron una radiografía al primer perro, el veterinario encontró aproximadamente 61 balines y 19 perdigones de plomo en las patas, el torso y la cabeza del perro.

Cuando le tomaron una radiografía al segundo perro, el veterinario encontró aproximadamente 71 balines y 22 perdigones de plomo en las piernas, el torso y la cabeza del perro.

Se encontraron un total de 173 proyectiles incrustados entre los dos perros, dijo la oficina del alguacil.

Tres semanas después de que los agentes respondieron inicialmente a la casa de la mujer, regresaron para arrestar a Kujawa por múltiples cargos de crueldad animal agravada por delito grave.

Jamie Lynn Kujawa, 37, en Spring Hill (Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Hernando)

Jamie Lynn Kujawa, de 37 años, en Spring Hill (Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Hernando)

Una investigación posterior encontró que Kujawa usó una pistola de aire comprimido a gas para disparar a los perros cuando intentaron cavar debajo de la cerca de la propiedad, dijeron los agentes. Kujawa dijo a los investigadores que había estado disparando a los perros durante aproximadamente dos meses.

Los diputados dijeron que Kujawa también se hizo cargo de tres gatos, un hurón y un pájaro. Todos fueron sacados de la casa.

Se está investigando la condición de esos animales.