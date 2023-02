TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — Residentes de áreas aledañas a Kissimmee, en el centro de Florida, están reportando olores a humo y químicos, casi 10 horas después de que un incendio voraz consumiera un vivero de plantas.

“Debido a un incendio en Kissimmee y a los fuertes vientos, los residentes pueden oler humo o un olor químico”, dijo el Cuerpo de Bomberos del Condado de Lake, al oeste de donde ocurrió el incendio. “Si huele humo o químicos quemados: determine si el fuego está cerca, llame al 911 por peligro inmediato; quédese adentro si tiene una condición respiratoria”.

El incendio comenzó alrededor de las 2:00 a. m. en Nursery Supplies Inc. en Poinciana Boulevard, según reportó WESH, afiliada de NBC, donde los bomberos utilizaron 4,500 galones de agua por minuto para combatirlo.

Además, WESH informa que se quemaron dos acres de paletas con macetas de plástico lo que creó un “gran desorden de plástico quemado”.

En un comunicado emitido por la empresa, Nursery Supplies, Inc. dijo que el incendio comenzó a lo largo de la cerca trasera de la propiedad y que el daño se contuvo en el patio exterior donde se almacenan las macetas fabricadas dentro de la planta.

Los equipos de materiales peligrosos y el Departamento de Protección Ambiental de Florida estaban monitoreando el aire e informaron que no se liberaron materiales peligrosos. Afortunadamente, ninguna estructura resultó dañada y nadie resultó herido en el incidente.

La causa del incendio aún se desconoce y el Departamento de Bomberos del Condado de Osceola está investigando.