FORT LAUDERDALE, Fla. (WFLA) – El video de Dashcam mostró una escena caótica en una carretera de Florida después de que una camioneta voló de su remolque para transportar automóviles cuando golpeó un paso elevado.

Según Storyful, el tráiler se dirigía a una carretera en Fort Lauderdale cuando una camioneta en la plataforma superior del tráiler golpeó el paso elevado, que estaba en construcción.

La colisión derribó la camioneta del remolque, lo que provocó que casi golpeara a varios vehículos en la carretera. También provocó que parte del paso elevado se desmoronara y se convirtiera en polvo.

“Gracias a Dios que la camioneta que se cayó del tráiler apenas esquivó el SUV [behind it] , y no hubo víctimas”, dijo a Storyful la persona que tomó el video. “Parecía que debido a que el paso elevado estaba en construcción, la altura del paso elevado era más baja”.

Los informes dijeron que nadie resultó herido en el incidente.