(STACKER) — Several factors contribute to cancer rates, from personal habits and genetics to air pollution or groundwater quality in a given area. People experiencing social, economic, or environmental disadvantages are disproportionately affected by high cancer rates in certain regions—including access or barriers to early screening and care.

Cancer rates also fluctuate by jobs: Higher rates of cancer can be found among meat industry and rubber manufacturing workers, and farmers.

Stacker compiled the counties with the highest cancer rates in Florida using data from the CDC. Keep reading to see where in your state cancer cases are the most common.

#50. Lafayette County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 541.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 452.0

#49. Walton County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 546.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 377.4

#48. Seminole County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 548.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 456.9

#47. Duval County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 571.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 508.1

#46. Wakulla County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 585.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 476.5

#45. Santa Rosa County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 595.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 481.4

#44. Clay County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 598.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 495.0

#43. Calhoun County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 599.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 434.4

#42. DeSoto County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 599.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 414.4

#41. Gadsden County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 612.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 454.7

#40. Bradford County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 612.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 467.7

#39. Glades County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 618.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 355.8

#38. Okeechobee County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 620.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 445.2

#37. Escambia County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 620.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 499.3

#36. Taylor County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 625.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 450.5

#35. Jefferson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 633.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 393.6

#34. Bay County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 634.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 483.9

#33. Gilchrist County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 650.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 475.6

#32. Polk County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 650.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 473.1

#31. Palm Beach County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 658.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 419.6

#30. Columbia County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 662.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 490.1

#29. Monroe County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 663.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 417.4

#28. Suwannee County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 684.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 460.1

#27. St. Lucie County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 685.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 434.4

#26. Franklin County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 686.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 430.6

#25. St. Johns County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 692.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 488.8

#24. Gulf County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 699.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 439.9

#23. Lee County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 732.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 423.9

#22. Pasco County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 747.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 499.9

#21. Manatee County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 748.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 434.8

#20. Collier County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 751.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 402.0

#19. Putnam County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 757.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 487.2

#18. Dixie County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 773.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 483.0

#17. Pinellas County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 785.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 476.9

#16. Brevard County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 798.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 497.8

#15. Volusia County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 808.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 499.4

#14. Levy County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 808.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 501.1

#13. Martin County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 823.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 432.4

#12. Nassau County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 845.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 555.9

#11. Lake County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 859.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 508.0

#10. Marion County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 908.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 520.8

#9. Hernando County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 926.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 539.6

#8. Highlands County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 926.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 471.9

#7. Flagler County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 928.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 496.0

#6. Indian River County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 992.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 503.5

#5. Sarasota County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 1,005.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 475.5

#4. Charlotte County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 1,008.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 450.8

#3. Citrus County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 1,089.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 524.9

#2. Sumter County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 1,261.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 444.8

#1. Union County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 1,552.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 1,237.4