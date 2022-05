(NBC News) — Un hombre del noroeste de Connecticut pensó que algo estaba pasando cuando las luces del auto de su suegra se encendieron el viernes por la noche mientras ella estaba en la cama.

Cuando salió a revisar, encontró un oso negro atrapado en la cabaña.

“Parecía un niño adolescente que se desmayó en su automóvil después de una larga noche de fiesta y su madre lo atrapó”, dijo Cody Gillotti a NBC Connecticut , describiendo al oso como “atónito”.

El animal había arrasado primero con la camioneta de Gillotti antes de dirigirse al vehículo de su suegra.

“Creo que lo abrió y no había comida en mi camioneta”, dijo Gillotti a NBC Connecticut. “Había una bolsa de McDonald’s vacía y un par de cosas más en su auto, así que creo que simplemente movió las cosas alrededor de mi asiento. buscando cosas, no pude encontrar nada y luego me fui y me metí en el auto [my mother-in-law’s] “.

