Maestro muere de coronavirus, los padres del condado de Pasco están nerviosos por enviar a los niños a la escuela

NEW PORT RICHEY, Florida (WFLA) – Florida ha superado las 5,000 muertes por coronavirus. Una de las muertes por coronavirus más recientes ocurrió el domingo.

La maestra de la escuela secundaria del condado de Pasco, Renee Dermott, murió pocos días antes de cumplir 52 años.

“Lloraban como yo lloraba … como si también hubieran perdido a su madre”, dijo Nikki Dermott, que observó cómo las enfermeras en el frente intentaban salvar a su madre del coronavirus.

“Lo hacen todos los días y luego se van a casa todos los días, y nosotros nos fuimos a casa porque perdimos a nuestra madre”.

Renee Dermott fue madre, esposa y maestra en el Distrito Escolar del Condado de Pasco por más de 20 años. Recientemente enseñó en la escuela secundaria Seven Springs.

Su muerte se produce casi exactamente tres semanas antes de que las Escuelas del Condado de Pasco vuelvan a abrir el 10 de agosto.

Ahora, muchos maestros, estudiantes y padres están preocupados por el próximo año escolar.

” [Mrs. Dermott] puso cara a la pandemia a nivel local y ahora queremos tomar la decisión correcta no solo para [our family] sino también para el personal [and their families] “, dijo Katheryn Black.

El Distrito Escolar del Condado de Pasco ofrece a las familias 3 opciones: tradicional, MySchool en línea y escuela virtual.

Black dijo que su hija Natalie, de 9 años, lucha con dislexia y que su hijo Nathan, de 1 año, lucha con autismo, por lo que ella y su esposo eligieron que ambos regresaran a la escuela tradicional en Trinity Oaks Elementary.

Pero después de la reciente muerte de Dermott, Black dice que ahora no está segura de si enviarlos de vuelta al aula tradicional es la decisión correcta.

“Nuestra esperanza es que [the Pasco County School Board] postergue el año escolar solo para comenzar a ver que los números bajan”, dijo Black.

La junta escolar se reunirá el martes.

El Distrito Escolar del Condado de Pasco envió una declaración a 8 On Your Side, diciendo que entienden las preocupaciones que enfrentan las familias.

“Aquí en el condado de Pasco, compartimos las preocupaciones de salud y seguridad que expresan los padres, estudiantes y maestros. La reciente muerte de uno de nuestros maestros hace que los peligros potenciales sean aún más reales. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para cumplir con el El Comisionado de Educación ordenó que las escuelas abrieran sus aulas en agosto. Hemos ofrecido a los padres tres opciones, incluidas dos opciones que involucran el aprendizaje en línea. Ahora es nuestro trabajo proporcionar un ambiente de campus lo más seguro posible “. Oficial de Información Pública de las Escuelas del Condado de Pasco, Stephen Hegarty,

La orden del Departamento de Educación dice que es decisión del consejo escolar, sujeto a los consejos del departamento de salud local.

8 Christine McLarty de On Your Side contactó al Departamento de Salud de Florida en el condado de Pasco, quien dijo que entendía las preocupaciones y las estaba tomando en consideración.

“A partir de ahora, nada ha cambiado en lo que respecta a la fecha de inicio de la escuela. Pero sepa que el Departamento de Salud del Condado de Pasco escucha las preocupaciones de la comunidad y estamos tomando esas preocupaciones en consideración”. Departamento de Salud de Florida en el Condado de Pasco, Melissa Watts

El Distrito Escolar del Condado de Pasco dijo que la fecha en que se les dijo a las familias que presentaran la opción de regreso a la escuela de sus hijos fue el 8 de julio, sin embargo, dijeron que los padres aún pueden cambiar la opción de escolarización de sus hijos llamando directamente a la escuela de sus hijos.

Los representantes del Distrito Escolar de Pasco dijeron que los padres pueden participar en la reunión virtual de la junta escolar el martes a las 6 pm . El sitio web del distrito escolar dice que el número de teléfono para participar es 1-800-341-6228, código de acceso 33215, y se proporcionarán instrucciones específicas con respecto a la llamada.

Se creó una página de GoFundMe para ayudar a mantener a la familia de la Sra . Dermott . A partir del lunes por la noche, la página tenía más de $ 12,000 en donaciones.

