LOS ÁNGELES (AP) — Hablar mal de las Kardashian es un pasatiempo común para muchos estadounidenses comunes. El lunes, algunos tuvieron que hacérselo en la cara.

Kim Kardashian, su madre Kris Jenner y sus hermanas Khloe Kardashian y Kylie Jenner se sentaron en la primera fila de un tribunal de Los Ángeles mientras los posibles miembros del jurado expresaron sus sentimientos sobre la famosa familia y las cuatro mujeres, todas acusadas en una demanda presentada por Rob Kardashian. ex prometida Blac Chyna.

“Cualquier cosa que tenga que ver con sus nombres es simplemente un gran no para mí”, dijo un hombre. “No creo que los reality shows sean buenos para la sociedad”.

Chyna, cuyo nombre legal es Angela White, está demandando a las Kardashian, alegando que destruyeron su carrera televisiva, y durante la selección del jurado, su abogada Lynne Ciani preguntó a 47 candidatos sus sentimientos sobre el demandante y los acusados, y la realidad muestra de dónde surge el caso.

Otro dijo: “Espero sinceramente que ninguna de estas personas se vuelva más rica debido a esto”.

Una mujer dijo que su hija adolescente trató de ver “Keeping Up With the Kardashians” cuando se emitió por primera vez, pero lo detuvo.

“No creo que fueran los mejores modelos a seguir”, dijo. “No la dejaría ver nada que los involucre”.

Un miembro del panel ni siquiera pudo esperar a que le preguntaran. Cuando se le pidió que diera su nombre, ocupación, estado civil y ciudad natal poco después de sentarse, respondió y luego agregó: “y solo quiero decir que tengo una percepción muy negativa de las fiestas y no estoy seguro de poder ser imparcial”.

Los acusados no parecían estar a la defensiva por la falta de respeto. Charlaron entre ellos y sonrieron durante los descansos.

Sin embargo, al juez Gregory W. Alarcón no le agradó del todo el tono.

“Aprecio tu honestidad. Ciertamente no eres tímido”, le dijo al panel. “Pero este es el tipo de caso como todos los casos en los que todos tienen derecho a un juicio justo. Hay una instrucción del jurado que dice que la riqueza de una parte o la pobreza de la parte no importa”.

Se espera que el jurado tome asiento más tarde el lunes y que las declaraciones de apertura del juicio comiencen el martes. Se espera que todas las mujeres Kardashian testifiquen, y se esperaba que asistieran al menos a partes del mismo, pero su aparición para la selección del jurado fue una sorpresa.

Vistiendo trajes de negocios holgados, la madre de blanco, sus hijas de negro y gris, el personal de seguridad las hizo pasar en el último momento antes de que entrara el panel del jurado.

Un posible miembro del jurado, que ha trabajado en otros casos, dijo que no le gustaba el trato mimado que sentía que estaban recibiendo los acusados.

Michael G. Rhodes, el abogado de las Kardashian, explicó que la seguridad del juzgado las llevó y las escoltó a la sala del tribunal por una razón.

“¿Entiendes que hay un lado oscuro en la celebridad”, dijo Rhodes, “y que las personas que son famosas a veces necesitan seguridad adicional?”

“¿Eso significa que necesitan que les entreguen agua de Fiji en mano mientras se sientan en la corte?” respondió el hombre.

La familia también tenía partidarios en la sala.

“Soy una gran admiradora de las Kardashian, así que no creo que pueda emitir un juicio imparcial”, dijo una joven.

“Yo también soy un gran fan de las Kardashians”, dijo un joven. “Lo he estado viendo desde que era pequeño, así que no creo que pueda ser muy justo”.

Los fanáticos de Kardashian dijeron que sabían quién era Blac Chyna, pero que no habían desarrollado sentimientos fuertes hacia ella.

Una mujer que dijo que no le importaban las Kardashian dijo que le gustaba Chyna porque las dos iban al mismo salón de belleza y ella “siempre fue amable conmigo”.

Chyna, una modelo e influencer, comenzó a salir con el hermano solitario de Kardashian, Rob, en enero de 2016, y cuando terminó el año estaban comprometidos, tenían una hija juntos y protagonizaban su propio spin-off de “Keeping Up With The Kardashians”. llamado “Rob & Chyna”, en la cadena E!.

Se estaba filmando una segunda temporada cuando los dos se separaron y el programa se canceló.

En 2017, Chyna demandó a la familia por 100 millones de dólares, diciendo que la habían difamado e interferido ilegalmente en sus contratos y tratos comerciales, usando su poder con productores y ejecutivos para sacarla de los reality shows.

Las Kardashian negaron haber actuado mal y dijeron en documentos judiciales que tenían preocupaciones legítimas sobre Chyna y temores por la seguridad de su hijo y su hermano dada la “violencia y toxicidad” de la relación.

Chyna también está demandando a Rob Kardashian, pero las diferencias en sus acusaciones contra él llevaron al juez a separar esa parte del caso en un juicio separado que seguirá a este.

La familia ganó fama a lo largo de 20 temporadas de “Keeping Up With The Kardashians”, que se transmitió de 2007 a 2021 en E! y los convirtió en superestrellas de las redes sociales y preciados presentadores de productos.

Una serie secuela en Hulu, “The Kardashians”, se estrenó el jueves.