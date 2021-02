LIST: Tampa Bay pharmacy locations offering COVID-19 vaccinations

A healthcare worker holds a coronavirus disease (COVID-19) vaccine vial at Martin Luther King Jr. Community Hospital, in South Los Angeles, California, U.S., December 17, 2020. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

TAMPA, Fla. (WFLA) – As Florida health officials continue their mission to vaccinate any and every willing senior and health care worker for COVID-19, more vaccination sites and locations are popping up.

While residents can register and receive a vaccine through the state or their county, businesses such as Publix, Southeastern Grocers (which includes Winn-Dixie) and Walmart have started to offer additional COVID-19 doses across Florida.

To register and view vaccine appointment availability for a Publix in your area, visit Publix’s COVID-19 Vaccine in Florida website.

For vaccine appointment availability at a Winn-Dixie, Harveys Supermarket or Fresco y Más in your area, visit Winn-Dixie’s COVID-19 Vaccine website, Harveys Supermarket COVID-19 Vaccine website, and Fresco y Más’ Vacuna para el COVID-19 website, respectively.

Registration and vaccine appointment availability at a local Walmart can be found on the company’s Shots and Immunizations website.

Below is a full list of Publix, Winn-Dixie, Walmart, Fresco y Más, and Harveys Supermarket pharmacy locations in Tampa Bay offering a COVID-19 vaccine to Florida residents:

Hillsborough County

Winn-Dixie Lutz 18407 US Highway 41 N., Lutz, Florida, 33549 Tampa 13508 Florida Avenue, Tampa, Florida, 33612 805 E. Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard, Tampa, Florida, 33603 Plant City 205 W. Alexander Street, Plant City, Florida, 33566 Riverview 10665 Big Bend Road, Riverview, Florida, 33579

Fresco y Más 8424 Sheldon Road, Tampa, Florida, 33615

Publix Tampa 3615 W. Gandy Boulevard, Tampa, Florida, 33611 15151 N. Dale Mabry Highway, Tampa, Florida, 33618 7018 W. Waters Avenue, Tampa, Florida 33634 2724 W. Hillsborough Avenue, Tampa, Florida, 33614 19034 Bruce B Downs Boulevard, Tampa, Florida, 33647 1313 S Dale Mabry Highway, Tampa, Florida, 33629 12139 W. Linebaugh Avenue, Tampa, Florida, 33626 7835 Gunn Highway, Tampa, Florida, 33626 10015 N. Dale Mabry Highway, Tampa, Florida, 33618 10928 Cross Creek Boulevard, Tampa, Florida, 33647 12024 Anderson Road, Tampa, Florida, 33625 1105 E. Twiggs Street, Tampa, Florida, 33602 8975 Race Track Road, Tampa, Florida, 33635 5371 Ehrlich Road, Tampa, Florida, 33625 8701 W. Hillsborough Avenue, Tampa, Florida, 33615 16041 Tampa Palms Boulevard W., Tampa, Florida, 33647 13178 N. Dale Mabry Highway, Tampa, Florida, 33618 3838 Britton Plaza, Tampa, Florida, 33611 4900 W. Kennedy Boulevard, Tampa, Florida, 33609 4315 W. Gandy Boulevard, Tampa, Florida, 33611 Seffner 11782 E. Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard, Seffner, Florida, 33584 Brandon 1220 Kingsway Road, Brandon, Florida, 33510 11255 Causeway Boulevard, Brandon, Florida, 33511 949 E. Bloomingdale Avenue, Brandon, Florida, 33511 Lutz 3939 Van Dyke Road, Lutz, Florida, 33558 19221 N. Dale Mabry Highway, Lutz, Florida, 33548 16560 N. Nebraska Avenue, Lutz, Florida, 33549 Temple Terrace 5450 E. Busch Boulevard, Temple Terrace, Florida, 33617 11502 N. 53rd Street, Temple Terrace, Florida, 33617 Riverview 11667 Boyette Road, Riverview, Florida, 33569 11109 Winthrop Market Street, Riverview, Florida, 33578 13154 US Highway 301 S., Riverview, Florida, 33579 3863 S. US Highway 301, Riverview, Florida, 33578 11460 S. US Highway 301, Riverview, Florida, 33578 Sun City Center 4854 Sun City Center Boulevard, Sun City Center, Florida, 33573 Plant City 2515 Thonotosassa Road, Plant City, Florida, 33563 2202 Jim Redman Parkway, Plant City, Florida, 33563 Valrico 3461 Lithia Pinecrest Road, Valrico, Florida, 33596 1971 State Road 60 E., Valrico, Florida, 33594 Apollo Beach 6434 US Highway 41 N., Apollo Beach, Florida, 33572 5052 N. Highway 41, Apollo Beach, Florida, 33572 Lithia 5642 Fishhawk Crossing Boulevard, Lithia, Florida, 33547 5655 Circa Fishhawk Boulevard, Lithia, Florida, 33547 Wimauma 14323 S. US Highway 301, Wimauma, Florida, 33598

Walmart 19910 Bruce B Downs Boulevard, Tampa, Florida, 33647 2140 Bloomingdale Avenue, Valrico, Florida, 33596



Pinellas County

Walmart Pinellas Park 7001 Park Boulevard, Pinellas Park, Florida, 33781 8001 US Highway 19 N., Pinellas Park, Florida, 33781 6900 US Highway 19 N., Pinellas Park, Florida, 33781 St. Petersburg 3501 34th Street S., St. Petersburg, Florida, 33711 Clearwater 2575 Gulf to Bay Boulevard, Clearwater, Florida, 33765 Largo 2677 Roosevelt Boulevard, Largo, Florida, 33760



Polk County

Walmart Lakeland 3530 Lakeland Highlands Road, Lakeland, Florida, 33803 4600 US Highway 98 N., Lakeland, Florida, 33809 3501 S. Florida Avenue, Lakeland, Florida, 33803 Auburndale 2120 US Highway 92 W., Auburndale, Florida, 33823

Harveys Supermarket Store 2630 US Highway 92, Lakeland, Florida, 33801

Winn-Dixie 445 Havendale Boulevard, Auburndale, Florida, 33823

Publix Lakeland 3636 Harden Boulevard, Lakeland, Florida, 33803 4730 S. Florida Avenue, Lakeland, Florida, 33813 2125 E. County Road 540-A, Lakeland, Florida, 33813 2300 Griffin Road, Lakeland, Florida, 33810 5185 US Highway 98 S. Unit 1731, Lakeland, Florida, 33812 2515 S. Florida Avenue, Lakeland, Florida, 33803 6767 US Highway 98 N., Lakeland, Florida, 33809 1617 US Highway 98 S., Lakeland, Florida, 33801 5375 N. Socrum Loop Road, Lakeland, Florida, 33809 7340 Kathleen Road, Lakeland, Florida, 33810 Lake Wales 23965 US Highway 27, Lake Wales, Florida, 33859 102 Highway 60 E., Lake Wales, Florida, 33853 Winter Haven 1090 Spirit Lake Road, Winter Haven, Florida, 33880 6031 Cypress Gardens Boulevard, Winter Haven, Florida, 33884 1395 6th Street N.W., Winter Haven, Florida, 33881 884 Cypress Gardens Boulevard, Winter Haven, Florida 33880 Mulberry 2040 Shepherd Road, Mulberry, Florida, 33860 Davenport 2424 Sand Mine Road, Davenport, Florida, 33897 39883 Highway 27, Davenport, Florida, 33837 7800 Lake Wilson Road, Davenport, Florida, 33896 6075 Highway 17-92 N., Davenport, Florida, 33896 Haines City 617 US Highway 17-92 W., Haines City, Florida, 33844 Auburndale 606 Havendale Boulevard, Auburndale, Florida, 33823 Bartow 255 E. Van Fleet Drive, Bartow, Florida, 33830



Pasco County

Winn-Dixie 27301 Wesley Chapel Boulevard, Wesley Chapel, Florida, 33544 1640 US Highway 19, Holiday, Florida, 34691

Walmart 28500 State Road 54, Wesley Chapel, Florida, 33543



Hernando County

Winn-Dixie 2240 Commercial Way, Spring Hill, Florida, 34606

Walmart 13300 Cortez Boulevard, Brooksville, Florida, 34613



Citrus County

Winn-Dixie 333 E. Highland Boulevard #600, Inverness, Florida, 34452 3792 S. Suncoast Boulevard, Homosassa, Florida, 34448

Walmart 2461 E. Gulf to Lake Highway, Inverness, Florida, 34453 6885 S. Suncoast Boulevard, Homosassa, Florida, 34446 1936 N. Lecanto Highway, Lecanto, Florida, 34461



Manatee County

Winn-Dixie 5802 14th Street W., Bradenton, Florida, 34207

Publix Bradenton 6030 14th Street W., Bradenton, Florida, 34207 7290 55th Avenue E., Bradenton, Florida, 34203 8330 Market Street, Bradenton, Florida, 34202 5001 State Road 64 E., Bradenton, Florida, 34208 3913 Manatee Avenue W., Bradenton, Florida, 34205 1755 Lakewood Ranch Boulevard, Bradenton, Florida, 34211 7310 W. Manatee Avenue, Bradenton, Florida, 34209 11205 E. State Road 70, Bradenton, Florida, 34202 4651 Cortez Road W., Bradenton, Florida, 34210 4240 53rd Avenue E., Bradenton, Florida, 34203 14605 State Road 70, Bradenton, Florida, 34202 Sarasota 2875 University Parkway, Sarasota, Florida, 34243 Parrish 11245 N. US 301, Parrish, Florida, 34219 9005 US Highway 301 N., Parrish, Florida, 34219 Palmetto 1101 8th Avenue W., Palmetto, Florida, 34221 9520 Buffalo Road, Palmetto, Florida, 34221 Lakewood Ranch 7325 University Parkway, Lakewood Ranch, Florida, 34202



Sarasota County

Winn-Dixie 5400 Fruitville Road, Sarasota, Florida, 34232

Publix Sarasota 5100 Clark Road, Sarasota, Florida, 34233 5391 Fruitville Road, Sarasota, Florida, 34232 5804 Bee Ridge Road, Sarasota, Florida, 34233 8409 Tamiami Trail South, Sarasota, Florida, 34238 3825 S. Osprey Avenue, Sarasota, Florida, 34239 6543 S. Tamiami Trail, Sarasota, Florida, 34231 1044 N. Tamiami Trail, Sarasota, Florida, 34236 8300 Bee Ridge Road, Sarasota, Florida, 34241 4840 S. Tamiami Trail, Sarasota, Florida, 34231 2031 Bay Street, Sarasota, Florida, 34237 3690 Bee Ridge Road, Sarasota, Florida, 34233 3428 Clark Road, Sarasota, Florida, 34231 501 N. Beneva Road Suite 161, Sarasota, Florida, 34237 Venice 1445 E. Venice Avenue, Venice, Florida, 34292 535 Tamiami Trail S., Venice, Florida, 34285 345 Jacaranda Boulevard, Venice, Florida, 34292 12165 Mercado Drive, Venice, Florida, 34293 2438 Laurel Road E., North Venice, Florida, 34275 Englewood 55 N. Indiana Avenue, Englewood, Florida, 34223 North Port 1291 S. Sumter Boulevard, North Port, Florida, 34286 1251 S. Toledo Blade Boulevard, North Port, Florida, 34288 17179 Tamiami Trail, North Port, Florida, 34287 Nokomis 1091 Tamiami Trail N., Nokomis, Florida, 34275 Longboat Key 525 Bay Isles Parkway, Longboat Key, Florida, 34228



Hardee County

Walmart 1480 US Highway 17 N., Wauchula, Florida, 33873



Highlands County